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Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово выросло до 37 человек
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Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово выросло до 37 человек 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: KM.RU
«По уточненным данным, при пожаре в торгово-развлекательном центре „Зимняя вишня“ погибли 37 человек», — сказал он.
Новость дополняется.
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