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Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово выросло до 37 человек
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Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово выросло до 37 человек
Газета.Ru
1 час назад
Фото:
KM.RU
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«По уточненным данным, при пожаре в торгово-развлекательном центре „Зимняя вишня“ погибли 37 человек», — сказал он.
Новость дополняется.
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