Пресс-служба английской Премьер-Лиги опубликовала десятку самых быстрых футболистов чемпионата. Согласно исследованию, самый быстрый футболист в АПЛ — вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане, который развивает скорость до 35.48 км/ч.
Второе место в рейтинге досталось защитнику «Кристал Пэлас» Патрику ван Анхольту — 35.42 км/ч. На третьей позиции оказался полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Сиссоко — 35.33 км/ч.
10. Джейми Варди («Лестер Сити») — 35.09 км/ч09. Лоран Косьельни («Арсенал») — 35.11 км/ч08. Кико Фемения («Уотфорд») — 35.12 км/ч07. Оливер Бурк («Вест Бромвич») — 35.13 км/ч06. Вильфрид Заа («Кристал Пэлас») — 35.14 км/ч05. Кайл Уокер («Манчестер Сити») — 35.16 км/ч04. Антонио Рюдигер («Челси») — 35.19 км/ч03. Мусса Сиссоко («Тоттенхэм») — 35.33 км/ч02. Патрик ван Анхольт («Кристал Пэлас») — 35.42 км/ч01. Лерой Сане («Манчестер Сити») — 35.48 км/ч