В Иркутске прошла акция по привлечению внимания к ситуации с паводками

ИРКУТСК , 24 мар — РИА Новости . Сотрудники МЧС провели в Иркутске акцию, целью которой было привлечение внимания жителей к ситуации с паводками, сообщает ГУМЧС региона.

По данным ведомства, чтобы привлечь внимание к опасной паводковой ситуации в Приангарье, сотрудники регионального МЧС объявили акцию, которая состоялась в пятницу на набережной Ангары. Более 300 человек, среди которых было немало молодежи — участников спасательных отрядов и школьных классов МЧС, встали возле реки «живой стеной», символизируя единение людей перед возможной стихией. В небо одномоментно были выпущены несколько сотен воздушных шаров.

"Перед предстоящим периодом обильного таяния снегов, вскрытия многочисленных рек и возможной угрозой подтопления некоторых населенных пунктов, мы решили напомнить жителям региона о том, насколько важно проявлять сплоченность", — говорится в сообщении со ссылкой на заместителя начальника Главного управления по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций Валерия Шанца.

Он напомнил собравшимся о масштабном наводнении 2013 года, когда режим ЧС был введен в Якутии , Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском и Хабаровском краях. Снежная зима в районе бассейна Амура и поздняя весна привели тогда к катастрофе. И хотя на ее ликвидацию были брошены все силы российских аварийно-спасательных формирований, без помощи неравнодушных граждан, возводивших дамбы, разгул стихии имел бы более разрушительные последствия.

В ходе акции сотрудники Госинспекции по маломерным судам вручали прохожим памятки, разъясняющие, как необходимо действовать в случае наводнения.