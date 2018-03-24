После схода лавины в Приэльбрусье откопали все 15 попавших под нее машин

Ранее сообщалось, что в 9.20 мск субботы в Эльбрусском районе на автомобильную стоянку на поляне Азау самопроизвольно сошла лавина. Объекты инфраструктуры и социально значимые объекты не пострадали. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, под лавиной оказались около 15 автомобилей, находившихся на стоянке. Движение по автодороге Прохладный — Азау не перекрывалось. К полудню были откопаны шесть машин.

"По состоянию на 15.00 24.03.2018 все 15 автомобилей откопаны, работы по расчистке автостоянки завершены. Инфраструктура на поляне «Азау» не нарушена, дороги не закрыты, все объекты функционируют в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Добавляется, что погибших и пострадавших нет.

Спасатели откапывали машины на автостоянке в Приэльбрусье, где сошла лавина