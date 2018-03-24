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Самолеты ВВС Франции и НАТО провели разведку у границ РФ
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Самолеты ВВС Франции и НАТО провели разведку у границ РФ 

Аргументы и Факты 23 минуты назад
Фото: Аргументы и Факты
Самолет E-3F Sentry AWACS французских ВВС и аналогичный AWACS командования НАТО в пятницу, 23 марта, совершили длительные полеты у границ Ленинградской области, пишет Интерфакс со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов. Они выполняли задания над северо-востоком Эстонии и югом Финского залива.
Французский самолет находился вблизи границ РФ в течение почти двух часов, начиная примерно с 14:00 мск. Периодически он почти вплотную приближался к морской границе Ленинградской области и был менее чем в 30 километрах от российских островов. Примерно к 16:30 мск его сменил самолет командования НАТО. Он курсировал вблизи морских и сухопутных границ Ленинградской области в течение трех часов.
Как отмечает агентство, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS способны осуществлять разведку на сотни километров вглубь территории противника.
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