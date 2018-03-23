Авиасообщение с Чукоткой отменили до понедельника из-за сильного циклона

Из-за мощного циклона, накрывшего округ, в регионе отменены все авиарейсы. До сих пор не могут прибыть в Анадырь самолёты из Якутска Хабаровска , планировавшийся сегодня прилёт московского рейса отложен как минимум до понедельника, 26 марта, сообщает ИА «Чукотка».

В середине дня в аэропорту Анадыря отмечалась сильная метель, ветер порывами до 32 м/с. Видимость — не более 50 метров.

Отмечается, что ожидающих вылета во Внуково пассажиров разместили в гостинице и обеспечили питанием. Принято решение объединить два рейса, вылет пока стоит на 25 марта, 19:40 мск.

Со среды, 21 марта, в окружную столицу не может прилететь рейс авиакомпании «Якутия» из Якутска и Магадана , с 22 марта из-за непогоды отложен рейс этого же перевозчика Хабаровск — Анадырь. Все внутренние рейсы отложили до 26 марта.

Если в понедельник метеоусловия в главном аэропорту Чукотки будут нормальными, то пассажиры из Москвы смогут прилететь в Анадырь, иначе им придётся задержаться в столице.

Также до понедельника отложены все местные рейсы авиакомпании «ЧукотАВИА».

По данным синоптиков, до вечера 23 марта на Чукотке сохранится сильный ветер, на побережье Берингова моря — порывами 28-33 м/с с метелью. Спасатели сообщают, что в Провидения, Чукотском районе, в Анадыре, Эгвекиноте, Анадырском районе возможно возникновение ЧС.