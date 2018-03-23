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Авиасообщение с Чукоткой отменили до понедельника из-за сильного циклона
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Авиасообщение с Чукоткой отменили до понедельника из-за сильного циклона 

Парламентская газета 48 минут назад
Фото: Парламентская газета
Из-за мощного циклона, накрывшего округ, в регионе отменены все авиарейсы. До сих пор не могут прибыть в Анадырь самолёты из Якутска и Хабаровска, планировавшийся сегодня прилёт московского рейса отложен как минимум до понедельника, 26 марта, сообщает ИА «Чукотка».
В середине дня в аэропорту Анадыря отмечалась сильная метель, ветер порывами до 32 м/с. Видимость — не более 50 метров.
Отмечается, что ожидающих вылета во Внуково пассажиров разместили в гостинице и обеспечили питанием. Принято решение объединить два рейса, вылет пока стоит на 25 марта, 19:40 мск.
Со среды, 21 марта, в окружную столицу не может прилететь рейс авиакомпании «Якутия» из Якутска и Магадана, с 22 марта из-за непогоды отложен рейс этого же перевозчика Хабаровск — Анадырь. Все внутренние рейсы отложили до 26 марта.
Если в понедельник метеоусловия в главном аэропорту Чукотки будут нормальными, то пассажиры из Москвы смогут прилететь в Анадырь, иначе им придётся задержаться в столице.
Также до понедельника отложены все местные рейсы авиакомпании «ЧукотАВИА».
По данным синоптиков, до вечера 23 марта на Чукотке сохранится сильный ветер, на побережье Берингова моря — порывами 28-33 м/с с метелью. Спасатели сообщают, что в Провидения, Чукотском районе, в Анадыре, Эгвекиноте, Анадырском районе возможно возникновение ЧС.
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