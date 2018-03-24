Снегопад в горах Кабардино-Балкарии создает высокую угрозу схода лавин

"По представленным Северо-Кавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды данным, в связи с очень сильным снегопадом в горах Кабардино-Балкарии до 18.00 26 марта ожидается исключительная лавиноопасность", — говорится в сообщении.

МЧС прогнозирует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры, затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрытием дорог, мостов, тоннелей, травматизмом и гибелью людей.

Ранее сообщалось, что утром в субботу в Эльбрусском районе на автомобильную стоянку на поляне Азау сошла лавина, под которой оказались 15 автомобилей. В результате никто не пострадал, объекты инфраструктуры не нарушены. Движение по автодороге Прохладный — Азау не перекрывалось. К 15.00 мск все 15 автомобилей откопаны, работы по расчистке автостоянки завершены.

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