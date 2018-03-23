В Башкирии рабочий пострадал при пожаре на заводе по производству клея

По данным собеседника, возгорание произошло в цехе по производству клея на предприятии «Эколайн» Мелеузы в Башкирии. Площадь возгорания составила около 140 квадратных метров.

"В момент пожара в помещении находились около 120 человек, они эвакуировались до приезда пожарных. Один рабочий цеха получил ожоги, его увезла в больницу скорая помощь. На данный момент пожар уже потушен. На ликвидации работали 29 спасателей и девять единиц техники", — сообщил собеседник.

По его данным, угрозы распространения огня не было.