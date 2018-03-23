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В Башкирии рабочий пострадал при пожаре на заводе по производству клея
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В Башкирии рабочий пострадал при пожаре на заводе по производству клея 

РИА Новости 1 час назад
УФА, 23 мар — РИА Новости. При пожаре на заводе по производству клея в башкирском Мелеузе пострадал один сотрудник, он госпитализирован, сообщил РИА Новости представитель управления МЧС РФ по Башкирии.
По данным собеседника, возгорание произошло в цехе по производству клея на предприятии «Эколайн» Мелеузы в Башкирии. Площадь возгорания составила около 140 квадратных метров.
"В момент пожара в помещении находились около 120 человек, они эвакуировались до приезда пожарных. Один рабочий цеха получил ожоги, его увезла в больницу скорая помощь. На данный момент пожар уже потушен. На ликвидации работали 29 спасателей и девять единиц техники", — сообщил собеседник.
По его данным, угрозы распространения огня не было.
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