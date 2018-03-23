В аэропорту Анадыря из-за непогоды отменили несколько рейсов

"Рейсы 533, 534 " Внуково — Анадырь — Внуково" АК Utair сегодня отменяются по метеоусловиям аэропорта Анадырь. Информация о вылете будет дана 26 марта в 09.00 (00.00 мск)", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что рейс в Хабаровск и рейс Анадырь — Магадан Якутск в пятницу отменяются по метеоусловиям. Дата вылета пока не назначена.

Все местные рейсы откладываются минимум до понедельника. Информация по ним будет дана в 09.00 по местному времени 26 марта, уточнили в справочной.