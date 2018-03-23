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В аэропорту Анадыря из-за непогоды отменили несколько рейсов
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В аэропорту Анадыря из-за непогоды отменили несколько рейсов 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 23 мар — РИА Новости. Аэропорт Анадыря в Чукотском автономном округе не отправляет и не принимает самолеты из-за непогоды в регионе, местные рейсы и рейсы в Москву вылетят не раньше 26 марта, сообщает справочная авиаузла.
"Рейсы 533, 534 "Внуково — Анадырь — Внуково" АК Utair сегодня отменяются по метеоусловиям аэропорта Анадырь. Информация о вылете будет дана 26 марта в 09.00 (00.00 мск)", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что рейс в Хабаровск и рейс Анадырь — Магадан — Якутск в пятницу отменяются по метеоусловиям. Дата вылета пока не назначена.
Все местные рейсы откладываются минимум до понедельника. Информация по ним будет дана в 09.00 по местному времени 26 марта, уточнили в справочной.
Сейчас на Чукотке сильный ветер до 33 метров в секунду и метель. Спасатели предупреждают, что непогода продержится до позднего вечера пятницы. На территории ГО Провидения, Чукотского района, Анадыря, Эгвекинота, Анадырского района возможно возникновение ЧС.
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