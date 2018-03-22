МЧС Удмуртии: взрыва газовых баллонов при пожаре в Восточном поселке Ижевска не было 

Ижевск. Удмуртия. Стали известны подробности пожара, который произошел на улице Бабушкина в Ижевске. Как рассказала замруководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Вероника Митрофанова, возгорание произошло накануне, 21 марта, около 17:17.
«По предварительным данным, произошло короткое замыкание электропроводки на чердаке. В доме в этот момент находилась девочка-школьница, женщина-инвалид и её сиделка», — рассказала представитель спасательного ведомства.
По её словам, пламя заметила девочка. Пока она пыталась своими силами потушить огонь, обе женщины покинули дом.
Прибывшие на место пожарные справились с пламенем, огонь успел уничтожить крышу дома, повредить имущество и внутреннюю отделку.
«В соцсетях распространяют информацию, что при пожаре произошел взрыв газовых баллонов. Это не так, не было даже угрозы, не то, что взрыва», — подчеркнула Митрофанова.