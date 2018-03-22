МЧС Удмуртии: взрыва газовых баллонов при пожаре в Восточном поселке Ижевска не было

«По предварительным данным, произошло короткое замыкание электропроводки на чердаке. В доме в этот момент находилась девочка-школьница, женщина-инвалид и её сиделка», — рассказала представитель спасательного ведомства.

По её словам, пламя заметила девочка. Пока она пыталась своими силами потушить огонь, обе женщины покинули дом.

Прибывшие на место пожарные справились с пламенем, огонь успел уничтожить крышу дома, повредить имущество и внутреннюю отделку.

«В соцсетях распространяют информацию, что при пожаре произошел взрыв газовых баллонов. Это не так, не было даже угрозы, не то, что взрыва», — подчеркнула Митрофанова.