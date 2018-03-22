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Под Омском сгорел двухэтажный коттедж
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Под Омском сгорел двухэтажный коттедж 

АиФ-Омск 21 минуту назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Накануне, 21 марта, в Омске районе произошёл пожар. В посёлке Ключи горел коттедж. По словам очевидцев, хозяева коттеджа разводили цыплят. У них упала лампа. От этого всё помещение загорелось.
Отметим, что официальной информации о пострадавших пока нет. Подробности чрезвычайного происшествия выясняются.
«В результате пожара повреждена и разобрана кровля на всей площади, закопчены стены дома по всей площади. Площадь пожара составила 200 квадратных метров», — уточнили позже в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Добавим, что для тушения пожара привлекли 22 спасателя и пять спецмашинРаботало попеременно 4 звена газодымозащитной службы. В общей сложности пожарные около шести часов боролись с огнём
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