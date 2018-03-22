Под Омском сгорел двухэтажный коттедж

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Накануне, 21 марта, в Омске районе произошёл пожар. В посёлке Ключи горел коттедж. По словам очевидцев, хозяева коттеджа разводили цыплят. У них упала лампа. От этого всё помещение загорелось.

Отметим, что официальной информации о пострадавших пока нет. Подробности чрезвычайного происшествия выясняются.

«В результате пожара повреждена и разобрана кровля на всей площади, закопчены стены дома по всей площади. Площадь пожара составила 200 квадратных метров», — уточнили позже в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области

Добавим, что для тушения пожара привлекли 22 спасателя и пять спецмашинРаботало попеременно 4 звена газодымозащитной службы. В общей сложности пожарные около шести часов боролись с огнём