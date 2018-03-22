Под Тверью локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов

Колесная пара локомотива пассажирского состава сошла с рельсов в Тверской области , сообщается на сайте регионального МЧС.

"Инцидент произошел с поездом Санкт-Петербург Белгород . В результате происшествия никто не пострадал", — говорится в сообщении.

Как отмечается, разрушения железнодорожного полотна нет, поезда не задерживаются и следуют по второму пути.

В ведомстве также добавили, что ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тверской области.