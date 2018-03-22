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Под Тверью локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов
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Под Тверью локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов 

Газета.Ru 20 минут назад
Колесная пара локомотива пассажирского состава сошла с рельсов в Тверской области, сообщается на сайте регионального МЧС.
"Инцидент произошел с поездом Санкт-Петербург — Белгород. В результате происшествия никто не пострадал", — говорится в сообщении.
Как отмечается, разрушения железнодорожного полотна нет, поезда не задерживаются и следуют по второму пути.
В ведомстве также добавили, что ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тверской области.
Ранее сообщалось, что семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов на Транссибирской магистрали в Красноярском крае.
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 Ещё 2 источника 
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