Наряды МЧС покидают место обрушения здания на Трубной улице

Информация о пострадавших не подтвердилась.

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) завершили работы на Трубной улице, где вечером в среду, 21 марта, произошло обрушение здания.

— Дано указание отпускать личный состав. На месте остается только один экипаж, а остальные машины разъезжаются, — сообщил «ВМ» первый заместитель начальника УВД по ЦАО ГУ МЧС по Москве Дмитрий Мельников

Он также добавил, что информация о происшествии поступила на пульт дежурного МЧС в 20 часов 11 минут. Спустя шесть минут первый экипаж прибыл на место, где было обнаружено частичное обрушение фасада и кровли на площади 80 квадратных метров.

Информация о пострадавших не подтвердилась.

ТРАНСЛЯЦИЯ «ВМ»

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