Крушение трёх самолетов в аэропорту «Внуково» 5 ноября 1946 года: как это было

В послевоенное время в СССР за невыполнение правительственного приказа даже гражданские лица могли пойти на расстрел. И если влиять на природные условия руководство страны не могло, то метеорологам вполне серьезно ставились задачи обеспечить летную погоду. Поэтому в истории советского гражданского авиафлота имеется немало трагических страниц.

Приказ: самолеты принять

Начало ноября 1946 года было холодным и пасмурным, постоянные густые туманы осложняли видимость не только на автомобильных дорогах, но и в небе.

7 ноября страна должна была отметить очередную годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. На этот важный политический праздник были приглашены высокопоставленные гости из всех республик и крупных городов СССР. Однако погода оставалась не летной. Руководству аэропорта «Внуково» была поставлена важная правительственная задача до 7 числа обеспечить прием всех запланированных самолетов с гостями, прибывающими на праздник. Метеорологи были обязаны проанализировать фактическую погоду и выявить в ближайшие дни улучшение. В результате на 5 ноября метеослужба «Внуково» спрогнозировала, что с 15 до 17 часов туман в районе аэропорта рассеется. И в этот день в Москву отправились сразу несколько десятков самолетов, до этого ожидавшие вылета в аэропортах других городов страны.

Катастрофа Ли-2 из Литвы

Впоследствии комиссия, расследовавшая крушения литовского авиалайнера, придет к выводу, что виновато в этом также и руководство Вильнюсского аэропорта, выпустившего в рейс самолет с неисправным автоматическим радиокомпасом. Это значит, что заход на посадку у данного лайнера был возможен только под контролем авиадиспетчеров. Специалистов из «Внуково», в свою очередь, обвинили в том, что они своим бездействием допустили к исходу светлого дня скопление над аэродромом 17 самолетов и не приняли меры по их распределению в другие аэропорты страны. Между тем у столичных авиадиспетчеров был четкий правительственный приказ «самолеты принять» и они делали все, что могли.

В результате авиалайнер из Литвы, оказавшийся в 16:30 над аэропортом «Внуково» с 4 членами экипажа и 22 пассажирами, не получил разрешение на посадку. Фактическая погода между 15 и 17 часами 5 ноября 1946 года оказалась совсем другой, чем спрогнозировали метеорологи. Как и в предыдущие дни на взлетно-посадочной полосе столичного аэродрома наблюдался густой туман. Самолет больше часа кружился в небе и далее авиадиспетчеры, понимая, что у борта не хватит топлива, в 17:45 разрешили ему посадку. Экипаж осуществил 4 попытки посадить самолет на полосу и каждый раз уходил на второй круг. Авиадиспетчеры передали им более 6 десятков пеленгов, когда на 5 раз, уже полностью выработав топливо, авиалайнер был просто вынужден садиться. Видимость была очень низкой, самолет врезался в столбы освещения, и в 18:55 ударился о землю. В этой авиакатастрофе погибла только одна пассажирка.

Крушение Ли-2 из Туркмении

Авиалайнер из Ашхабада заранее был отправлен внуковскими авиадиспетчерами в Воронеж, где все пассажиры вышли и поехали на железнодорожный вокзал, чтобы поездом добраться до Москвы. Экипаж самолета 5 ноября получил информацию об улучшении погоды во «Внуково» и решил продолжить рейс до столицы. Туркменский борт с 5 членами экипажа оказался в небе над московским аэропортом где-то одновременно вместе с литовским самолетом и ему также пришлось кружиться в небе, прежде чем, в 18:07 было получено разрешение на вынужденную посадку. У этого Ли-2 тоже заканчивалось топливо. Выполняя разворот на малой высоте самолет в итоге потерял скорость и у деревни Ямищево врезался в землю. От удара авиалайнер разрушился и весь экипаж погиб.

Падение московского Douglas C-47 Транспортный самолет 10 гвардейской авиационной дивизии летел в Москву из Берлина с пересадкой в Риге. На борту находились 4 члена экипажа и 22 пассажира. Оказавшись в небе над столицей, военные летчики 2 часа послушно кружили над аэропортом, ожидая разрешения на посадку. Горючего у транспортника было достаточно. В 18:27, когда еще все предыдущие самолеты только совершали посадочные маневры, Douglas C-47 получил разрешение садиться и самолет начал снижение в условиях густого тумана. Во время выполнения захода на полосу экипаж промахнулся мимо посадочного «Т» и осознав это, на высоте 10 — 15 метров командир стал уводить лайнер на второй круг. Транспортный борт был загружен полностью, чтобы подняться, режим двигателей резко увеличили и это привело к появлению кабрирующего момента. В результате авиалайнер круто поднял нос, после чего быстро потерял скорость и начал сваливаться. Douglas C-47 упал в 700 метрах от посадочного «Т» и разбился. В итоге погибли 3 члена экипажа и 10 пассажиров.

В тот день на территории «Внуково» в 3 авиакатастрофах погибло 19 человек, потому что не выполнить правительственный приказ сотрудники аэропорта не могли.