5 ноября 1946 года — самый черный день в истории аэропорта «Внуково»

«В послевоенное время в СССР за невыполнение правительственного приказа даже гражданские лица могли пойти на расстрел. И если влиять на природу руководство страны не могло, то перед метеорологами вполне серьезно ставились задачи обеспечить летную погоду. Поэтому в истории советского гражданского авиафлота имеется немало трагических страниц», — пишет «Русская семерка».

Приказ: самолеты принять.

Начало ноября 1946 года было холодным и пасмурным, постоянные густые туманы осложняли видимость не только на автомобильных дорогах, но и в небе. 7 ноября страна должна была отметить очередную годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. На этот важный политический праздник были приглашены высокопоставленные гости из всех республик и крупных городов СССР. Однако погода оставалась не летной. Руководству аэропорта «Внуково» была поставлена правительственная задача до 7 числа обеспечить прием всех запланированных самолетов с гостями, прибывающими на праздник. Метеорологи были обязаны проанализировать фактическую погоду и выявить в ближайшие дни улучшение. В результате на 5 ноября метеослужба «Внуково» прогнозировала, что с 15 до 17 часов туман в районе аэропорта рассеется. И в этот день в Москву отправились сразу несколько десятков самолетов, ожидавшие вылета в аэропортах других городов страны.

Впоследствии комиссия, расследовавшая крушения литовского авиалайнера, придет к выводу, что в катастрофе виновато и руководство Вильнюсского аэропорта, выпустившего самолет с неисправным автоматическим радиокомпасом. Это значит, что заход на посадку у данного лайнера был возможен только под контролем авиадиспетчеров. Специалистов из «Внуково», в свою очередь, обвинили в том, что они своим бездействием допустили к исходу светового дня скопление над аэродромом 17 самолетов и не приняли меры по их распределению на запасные аэродромы. Между тем у столичных авиадиспетчеров был четкий приказ сверху «самолеты принять» и они делали все, что могли. В результате авиалайнер из Литвы, оказавшийся в 16:30 над аэропортом «Внуково» с 4 членами экипажа и 22 пассажирами, не получил разрешение на посадку. Фактическая погода между 15 и 17 часами 5 ноября 1946 года оказалась совсем другой, нежели спрогнозировали метеорологи. Как и в предыдущие дни на взлетно-посадочной полосе столичного аэродрома наблюдался густой туман. Самолет больше часа кружился в небе и далее авиадиспетчеры, понимая, что у борта не хватит топлива, в 17:45 разрешили ему посадку. Экипаж осуществил 4 попытки посадить самолет на полосу и каждый раз уходил на второй круг. Авиадиспетчеры передали им более 60 пеленгов, когда на 5 раз, уже полностью выработав топливо, авиалайнер был просто вынужден садиться. Видимость была очень низкой, самолет врезался в столбы освещения, и в 18:55 ударился о землю. В этой авиакатастрофе погибла одна пассажирка.

Из-за сложных погодных условий в Московском регионе авиалайнер из Ашхабада был отправлен внуковскими авиадиспетчерами в Воронеж, где все пассажиры предпочли не дожидаться улучшения погоды, а пересели на поезд до Москвы. 5 ноября экипаж самолета получил информацию об улучшении погоды во «Внуково» и решил продолжить рейс до столицы. Самолет с пятью членами экипажа на борту оказался в небе над Москвой в очереди на посадку и ему пришлось кружиться в небе, прежде чем, в 18:07 было получено разрешение на посадку. К этому времени у Ли-2 уже заканчивалось топливо. Выполняя разворот на малой высоте самолет в итоге потерял скорость и у деревни Ямищево врезался в землю. От удара авиалайнер разрушился. Все пять человек на борту погибли.

Катастрофа московского C-47.