«Саратовские авиалинии» продолжат летать во Владивосток

Во вторник, 20 марта, Ространснадзор предписал приостановить полеты всех самолетов авиакомпании «Саратовские авиалинии», также приостановлены полеты самолетов АН-148, сообщает PRIMPRESS.

В свою очередь Росавиация приостановила срок действия сертификата эксплуатанта «Саратовских авиалиний» до 27 апреля. По данным РБК, данные самолеты в основной массе относятся к федеральным службам исполнительной власти, и только две частные компании эксплуатируют их на маршрутах. Это «Саратовские авиалинии» и иркутская «Ангара».

Отметим, что по маршруту Владивосток Красноярск , с промежуточным пунктом в Благовещенске, летает самолет АН-148 «Саратовских авиалиний».

Как рассказали в пресс-службе аэропорта Владивостока, авиакомпания на сегодняшний день официально не уведомляла аэропорт о замене воздушного судна или их временном прекращении.