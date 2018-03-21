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«Саратовские авиалинии» продолжат летать во Владивосток
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«Саратовские авиалинии» продолжат летать во Владивосток 

Primpress 4 часа назад
Фото: Primpress
Во вторник, 20 марта, Ространснадзор предписал приостановить полеты всех самолетов авиакомпании «Саратовские авиалинии», также приостановлены полеты самолетов АН-148, сообщает PRIMPRESS.
В свою очередь Росавиация приостановила срок действия сертификата эксплуатанта «Саратовских авиалиний» до 27 апреля. По данным РБК, данные самолеты в основной массе относятся к федеральным службам исполнительной власти, и только две частные компании эксплуатируют их на маршрутах. Это «Саратовские авиалинии» и иркутская «Ангара».
Отметим, что по маршруту Владивосток — Красноярск, с промежуточным пунктом в Благовещенске, летает самолет АН-148 «Саратовских авиалиний».
Как рассказали в пресс-службе аэропорта Владивостока, авиакомпания на сегодняшний день официально не уведомляла аэропорт о замене воздушного судна или их временном прекращении.
Напомним, что в начале февраля в Подмосковье разбился самолет АН-148, который принадлежал «Саратовским авиалиниям». В авиакатастрофе погиб 71 человек.
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