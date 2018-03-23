Один человек погиб и один пострадал в результате столкновения легкового и грузового автомобилей в ТиНАО 

В Новомосковском округе столицы произошло ДТП с участием двух автомашин, погиб один человек и один пострадал. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД РФ по городу.
«На 39 км Киевского шоссе легковой автомобиль Mazda совершил столкновение с грузовой машиной МАЗ. В результате ДТП один человек погиб и один получил травмы», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте аварии устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва», что указанная грузовая машина — это автомобиль коммунальной службы.