Один человек погиб и один пострадал в результате столкновения легкового и грузового автомобилей в ТиНАО

В Новомосковском округе столицы произошло ДТП с участием двух автомашин, погиб один человек и один пострадал. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД РФ по городу.

«На 39 км Киевского шоссе легковой автомобиль Mazda совершил столкновение с грузовой машиной МАЗ. В результате ДТП один человек погиб и один получил травмы», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте аварии устанавливаются все обстоятельства случившегося.