В Уэльсе потерпел крушение самолет пилотажной группы британских ВВС

Великобритании. ЛОНДОН, 20 марта. / ТАСС /. Самолет пилотажной группы королевских ВВС Red Arrows потерпел крушение в Уэльсе. Об этом заявило минобороны

"Мы оповещены об произошедшем сегодня инциденте на базе королевских ВВС Вэлли с участием самолета Hawk. Мы расследуем этот инцидент, и было бы неуместно давать дополнительные комментарии на данной стадии", — сказано в заявлении представителя военного ведомства, размещенного в Twitter.