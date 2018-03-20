В Уэльсе потерпел крушение самолет пилотажной группы британских ВВС 

ЛОНДОН, 20 марта. /ТАСС/. Самолет пилотажной группы королевских ВВС Red Arrows потерпел крушение в Уэльсе. Об этом заявило минобороны Великобритании.
"Мы оповещены об произошедшем сегодня инциденте на базе королевских ВВС Вэлли с участием самолета Hawk. Мы расследуем этот инцидент, и было бы неуместно давать дополнительные комментарии на данной стадии", — сказано в заявлении представителя военного ведомства, размещенного в Twitter.
Телеканал Sky News сообщил о падении самолета пилотажной группы. Также отмечается, что на его борту находились два человека, об их судьбе пока ничего не говорится.