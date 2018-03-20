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Полеты Ан-148 приостановлены
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Полеты Ан-148 приостановлены 

Рамблер 2 часа назад
Фото: KM.RU
Приостановлены полеты всех самолетов Ан-148, находящихся в эксплуатации российских авиакомпаний. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава Ространснадзора Виктор Басаргин.
Кроме того, чиновник сообщил о приостановке полетов всех лайнеров компании «Саратовские авиалинии», так как результаты проверки выявили замечания к ее персоналу. Также проверка выявила замечания и к производителю лайнеров Ан-148.
Басаргин отметил, что решение о следующих шагах в отношении перевозчика будет принято после проверки и тестирования ее пилотов.
11 февраля в Раменском районе Московской области через несколько минут после взлета упал самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», летевший из Москвы в Орск. Жертвами катастрофы стал 71 человек — 65 пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних, и шестеро членов экипажа.
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