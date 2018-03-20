Полеты Ан-148 приостановлены

Виктор Басаргин. Приостановлены полеты всех самолетов Ан-148, находящихся в эксплуатации российских авиакомпаний. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава Ространснадзора

Кроме того, чиновник сообщил о приостановке полетов всех лайнеров компании «Саратовские авиалинии», так как результаты проверки выявили замечания к ее персоналу. Также проверка выявила замечания и к производителю лайнеров Ан-148.

Басаргин отметил, что решение о следующих шагах в отношении перевозчика будет принято после проверки и тестирования ее пилотов.