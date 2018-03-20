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Срочно: Самолет ВВС Индии разбился в штате Орисса
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Срочно: Самолет ВВС Индии разбился в штате Орисса 

ИА Синьхуа 5 часов назад
Нью-Дели, 20 марта /Синьхуа/ — Самолет ВВС Индии разбился во  вторник в штате Орисса на востоке страны. Об этом сообщили местные
СМИ. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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