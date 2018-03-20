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Росавтодор: Более 27 км дорог построено и реконструировано в границах МТУ и Подмосковье в 2017 г.
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Росавтодор: Более 27 км дорог построено и реконструировано в границах МТУ и Подмосковье в 2017 г. 

Агентство «Москва» 8 часов назад
Более 27 км дорог построено и реконструировано в границах Московского транспортного узла (МТУ) и Подмосковье в 2017 г. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт.
«В 2017 г. на территории Московского транспортного узла, Московской области построено и реконструировано свыше 27 км автодорог, включая три путепровода через железнодорожные пути и две транспортные развязки», — сказал Р. Старовойт.
Ранее Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства, что Росавтодор планирует до конца 2018 г. отремонтировать 252 км федеральных автодорог на территории Подмосковья.
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