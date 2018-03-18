Более шести тысяч австралийцев остались без электричества из-за пожаров

По данным телеканала, первые признаки пожара были обнаружены в субботу в 21.30-22.00 по местному времени (13.30-14.00 мск) в городе Уорнамбул на западе штата. Пожар охватил две территории площадью 3 тысячи и 6,5 тысяч соответственно. Из-за перемены ветра пожар движется в восточном направлении.

На момент пика пожара в более чем 40 городах штата было объявлено об эвакуации жителей. На данный момент эвакуация объявлена только в трех городах штата, сообщил ABC. По словам представителя компании Powercorp Эммы Тайнер, тысячи людей в районе остались без электричества — только в городе Теранг их более шести тысяч.

Как отмечает телеканал, пожарная служба борется со стихией, пять центров оказания помощи открыты в штате Виктория.

В свою очередь, газета Australian сообщает со ссылкой на источники в скорой помощи, что несколько человек пострадали в результате пожаров. Некоторые дороги были перекрыты, в центральных и юго-восточных районах штата объявлен запрет на разжигание костров в виду высоких температур, сообщает издание.