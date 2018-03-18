Ещё
Тела двух французов, пропавших при сходе лавины, найдены в горах Швейцарии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тела двух французов, пропавших при сходе лавины, найдены в горах Швейцарии 

Вести.Ru 8 часов назад
Сотрудники спасательных служб нашли в горах Швейцарии тела двух французов, пропавших без вести в результате схода лавины 16 марта. Такие данные сообщило агентство France Presse.
Как уточняется, тела двух французских лыжников 25 и 20 лет были найдены под шестиметровым слоем снега. В настоящее время пропавшими без вести числятся 57-летний гражданин Швейцарии и 32-летний гражданин Франции. Из-за неблагоприятных погодных условий поисковую операцию приостановили вечером 17 марта. Планируется ее возобновление утром в воскресенье, 18 марта.
Снежная лавина сошла в долине Арби в кантоне Вале (юго-запад Швейцарии) вечером 16 марта, напоминает ТАСС. Практически сразу после происшествия спасатели начали операцию по поиску горнолыжников, находящихся в то время в зоне бедствия. По информации спасателей, отдыхающие, скорее всего, катались вне горнолыжных трасс.
Вести.Ru: последние новости
Мощный поток смыл автомобили с городских улиц в Бразилии Сотрудники МЧС Камчатки воодрузили свой флаг на Ключевской сопке В США рухнул в ущелье автобус с 52 школьниками
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»173
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию10
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам209
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман164
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов286
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение