Спасатели локализовали пожар в Омской многоэтажке

Как сообщалось, около 17.00 местного времени (14.00 мск) произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире девятиэтажного жилого дома на четвертом этаже в Октябрьском округе Омска. По предварительным данным, разрушений нет. После взрыва начался пожар. По данным источника в экстренных службах, пострадали три человека.

"Пожарно-спасательными подразделениями МЧС России спасено 17 человек, их них один ребенок. Пожар локализован в 18.03 (15.03 мск). К тушению пожара от МЧС России привлечены 49 человек и 13 единиц техники", — говорится в сообщении.

В управлении добавили, что всего были эвакуированы 89 человек, из них 12 детей. Все они сейчас находятся в теплых автобусах. Уже подготовлен пункт временного размещения. Площадь пожара составила 75 квадратных метров.

В свою очередь, прокуратура региона сообщает, что взрывом газовоздушной смеси в доме оказались выбиты стекла на нескольких этажах.