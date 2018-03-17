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Спасатели локализовали пожар в Омской многоэтажке
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Спасатели локализовали пожар в Омской многоэтажке 

РИА Новости 16 часов назад
НОВОСИБИРСК, 17 мар — РИА Новости. Пожар, вспыхнувший в 9-этажном доме в Омске после взрыва газовоздушной смеси локализован, его ликвидируют 49 человек, сообщает ГУМЧС по Омской области.
Как сообщалось, около 17.00 местного времени (14.00 мск) произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире девятиэтажного жилого дома на четвертом этаже в Октябрьском округе Омска. По предварительным данным, разрушений нет. После взрыва начался пожар. По данным источника в экстренных службах, пострадали три человека.
"Пожарно-спасательными подразделениями МЧС России спасено 17 человек, их них один ребенок. Пожар локализован в 18.03 (15.03 мск). К тушению пожара от МЧС России привлечены 49 человек и 13 единиц техники", — говорится в сообщении.
В управлении добавили, что всего были эвакуированы 89 человек, из них 12 детей. Все они сейчас находятся в теплых автобусах. Уже подготовлен пункт временного размещения. Площадь пожара составила 75 квадратных метров.
В свою очередь, прокуратура региона сообщает, что взрывом газовоздушной смеси в доме оказались выбиты стекла на нескольких этажах.
"Прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдения требований законодательства при обслуживании и организации газоснабжения указанного дома. При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования", — отметили в надзорном ведомстве.
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