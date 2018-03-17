В тоннеле на проспекте Жукова в Москве загорелся автомобиль

"В 09:46 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании автомобиля в тоннеле на проспекте Маршала Жукова. Происходило возгорание автомобиля в моторном отсеке на площади 1 кв. м. Люди были незамедлительно выведены из тоннеля", — сказали в ведомстве.

Возгорание ликвидировали в 10:02 мск, пострадавших нет. Как отметил источник ТАСС в экстренных службах, из-за ЧП на проспекте образовался затор протяженностью 3 км.