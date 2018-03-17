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Кому собственный остров в теплом море
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Кому собственный остров в теплом море 

Forbes.ru 2 часа назад
Фото: Forbes.ru
В пасхальные каникулы душа просит тишины и уединения, а тело — солнца, теплого моря и пляжа. Владельцы частных островов решают этот вопрос так: Роман Абрамович улетает на Сент-Барт (остров за $90 млн), со-основатель корпорации Oracle Ларри Элиссон на Гавайи (№10 в глобальном списке Forbes, $58,5 млрд, за $600 млн), Эдди Мерфи на Багамы (остров за $15 млн долларов), Мел Гибсон на Фиджи (остров за $15 млн), Джонни Депп на Багамы (остров за $3,6 млн). Однако в мировом океане еще полно свободных островов. В канун каникул пора внимательнее присмотреться к ним.
Из самых привлекательных на рынке — остров Памкин Ки (105 000 кв м, $95 млн) в 10 минутах лета на вертолете из Майами, Флорида. Остров выставлен на продажу, сейчас используется как частная зона отдыха, которую можно взять в аренду.
Есть пустынный остров Спектабилис на Багамах площадью 1 860 000 кв м за $62 млн  В группе греческих ионических островов на архипелаге Эхинады есть остров (4 450 000 кв м, €450 млн), поднимающийся на 334 м над уровнем моря. Идеальное место для дайверов и аквалангистов.
Среди других островов Эхинады на продажу выставлены Ниссос София (175 000 кв м, € 4 млн), Cтроггило (218 000 кв м, €2,5 млн — до недавнего времени им владел Джонни Депп), остров Святого Атанасия (10 521 кв м, €1,6 млн)
Самый большой греческий остров, выставленный на продажу —Дулихий (540 га, $45 млн), где раньше были оливковые сады. Сейчас на острове растут 4 000 оливковых деревьев.
Роман Абрамович Рейтинг Forbes: №12 Состояние: $9100млн
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