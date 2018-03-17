Кому собственный остров в теплом море

Из самых привлекательных на рынке — остров Памкин Ки (105 000 кв м, $95 млн) в 10 минутах лета на вертолете из Майами , Флорида. Остров выставлен на продажу, сейчас используется как частная зона отдыха, которую можно взять в аренду.

Есть пустынный остров Спектабилис на Багамах площадью 1 860 000 кв м за $62 млн В группе греческих ионических островов на архипелаге Эхинады есть остров (4 450 000 кв м, €450 млн), поднимающийся на 334 м над уровнем моря. Идеальное место для дайверов и аквалангистов.

Среди других островов Эхинады на продажу выставлены Ниссос София (175 000 кв м, € 4 млн), Cтроггило (218 000 кв м, €2,5 млн — до недавнего времени им владел Джонни Депп), остров Святого Атанасия (10 521 кв м, €1,6 млн)

Самый большой греческий остров, выставленный на продажу —Дулихий (540 га, $45 млн), где раньше были оливковые сады. Сейчас на острове растут 4 000 оливковых деревьев.

Роман Абрамович Рейтинг Forbes: №12 Состояние: $9100млн

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