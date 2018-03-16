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По меньшей мере шесть человек погибли при наводнении в Кении
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По меньшей мере шесть человек погибли при наводнении в Кении 

ИА Синьхуа 12 часов назад
Найроби, 16 марта /Синьхуа/ — По меньшей мере шесть человек погибли, еще несколько пропали без вести в результате наводнения, вызванного проливными дождями в ряде районов Кении. Об этом сообщили местные официальные лица.
Комиссар округа Каджиадо, расположенного на юге страны, Дэвид Кипкемеи в четверг заявил СМИ, что вызванное ливнями наводнение унесло жизни по меньшей мере двух человек в этом районе, в том числе школьника. Он потребовал прекратить занятия во всех школах в округе.
Представитель полиции города Мвинги округа Китуи на востоке Кении Пол Мунене сообщил корр. Синьхуа по телефону, что грузовик, перевозивший древесный уголь, снесло паводком, погибли четыре человека, еще несколько числятся пропавшими без вести.
Напомним, что с начала марта на ряд регионов Кении обрушились проливные дожди. В четверг корр. агентства Синьхуа в центре кенийской столицы Найроби видел, что в некоторых районах дороги оказались затоплены, что парализовало работу городского транспорта.
Как заявили в Кенийской метеорологической службе, в течение ближайших пяти дней проливные дожди по-прежнему будут идти в ряде регионов страны. —0—
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