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Авиация ТОФ на Камчатке обнаружила подлодку условного противника несмотря на циклон
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Авиация ТОФ на Камчатке обнаружила подлодку условного противника несмотря на циклон 

ТАСС 15 марта 2018
ТАСС, 15 марта. Летчики противолодочной авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке отработали поиск и слежение за подлодкой условного противника в условиях снежного циклона, который принес в регион снегопад и сильный ветер. Об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
"В условиях очередного снежного циклона, который подошел к берегам Камчатки, экипажи противолодочных самолетов Ил-38Н отработали выполнение задач по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника. Всего по планам тренировок действовало три противолодочных самолета морской авиации ТОФ", — сообщил Воскресенский.
Экипажи взлетали и садились при низкой облачности и плохой видимости, выполняли полеты над морем, пилотирование по приборам, а также уход на второй круг и посадку на укороченной дистанции взлетно-посадочной полосы.
Воскресенский отметил, что тихоокеанский циклон принес на Камчатку снегопад и ветер порывами до 15-20 м/с. Под влиянием стихии оказались Петропавловск-Камчатский, Вилючинский городской округ, Елизовский, Усть-Большерецкий, Мильковский, Усть-Камчатский районы.
Ранее ТАСС сообщал, что из-за снегопада на Камчатке утром в четверг в аэропорту Елизово был задержан рейс из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, так как пришлось очищать взлетную полосу от снега. За ночь в краевом центре выпало 17 мм осадков, а в районе аэропорта Елизово — 6 мм. Согласно прогнозу, снег будет продолжаться в южной части Камчатки в течение всего дня и, возможно, предстоящей ночи.
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