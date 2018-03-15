Авиация ТОФ на Камчатке обнаружила подлодку условного противника несмотря на циклон

ТАСС , 15 марта. Летчики противолодочной авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке отработали поиск и слежение за подлодкой условного противника в условиях снежного циклона, который принес в регион снегопад и сильный ветер. Об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"В условиях очередного снежного циклона, который подошел к берегам Камчатки, экипажи противолодочных самолетов Ил-38Н отработали выполнение задач по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника. Всего по планам тренировок действовало три противолодочных самолета морской авиации ТОФ", — сообщил Воскресенский.

Экипажи взлетали и садились при низкой облачности и плохой видимости, выполняли полеты над морем, пилотирование по приборам, а также уход на второй круг и посадку на укороченной дистанции взлетно-посадочной полосы.

Воскресенский отметил, что тихоокеанский циклон принес на Камчатку снегопад и ветер порывами до 15-20 м/с. Под влиянием стихии оказались Петропавловск-Камчатский , Вилючинский городской округ, Елизовский, Усть-Большерецкий, Мильковский, Усть-Камчатский районы.