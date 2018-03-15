Американский истребитель потерпел крушение у побережья штата Флорида

Согласно предварительным данным, самолет загорелся и врезался в землю. Сейчас началась поисково-спасательная операция.

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