Американский истребитель потерпел крушение у побережья штата Флорида 

На истребителе проводили учебный полет.
Истребитель-бомбардировщик F/A-18 Hornet ВМС Соединенных Штатов рухну у побережья штата Флорида. Инцидент произошел в среду, 14 марта.
Уточняется, что пилоту и штурману, которые находились на борту, удалось катапультироваться накануне аварии. Обстоятельства авиакатастрофы неизвестны, передает Fox News.
Согласно предварительным данным, самолет загорелся и врезался в землю. Сейчас началась поисково-спасательная операция.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
При крушении вертолета во Франции погибли два человека