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Американский истребитель потерпел крушение у побережья штата Флорида
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Американский истребитель потерпел крушение у побережья штата Флорида 

Вечерняя Москва 15 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
На истребителе проводили учебный полет.
Истребитель-бомбардировщик F/A-18 Hornet ВМС Соединенных Штатов рухну у побережья штата Флорида. Инцидент произошел в среду, 14 марта.
Уточняется, что пилоту и штурману, которые находились на борту, удалось катапультироваться накануне аварии. Обстоятельства авиакатастрофы неизвестны, передает Fox News.
Согласно предварительным данным, самолет загорелся и врезался в землю. Сейчас началась поисково-спасательная операция.
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