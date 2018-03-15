Стали известны подробности крушения истребителя ВМС США 

В американском командовании сообщили подробности крушения истребителя Военно-морских сил (ВМС) США. Отмечается, что пилоты, которые, как сообщалось ранее, катапультировались, были доставлены в больницу.
По данным телеканала Fox News, самолёт входил в эскадрилью VFA-213 «Чёрные львы», которая в прошлом году осуществляла авиаудары по позициям террористической организации «Исламское государство»* в Сирии и Ираке.
Причины инцидента устанавливаются.
Ранее стало известно, что к югу от штата Флорида потерпел крушение истребитель F/A-18 американских ВМС.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.