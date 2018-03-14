Airbus чудом избежал катастрофы в Таллине

В эстонском центре исследований в области безопасности (OJK) рассказали, что самолет Airbus A320, совершивший в феврале вынужденную посадку в Таллине , чудом избежал катастрофы.

28 февраля Airbus A320 компании SmartLynx Airlines, на борту которого были капитан-инструктор, второй пилот, четверо практикантов и инспектор департамента авиации, проводил тренировочные полеты. Самолет взлетел в Таллинском аэропорту для отработки конвейерных посадок.

«После успешного приближения к взлетно-посадочной полосе самолет не смог вновь набрать высоту. Самолет не реагировал на команды, потерял высоту и столкнулся с взлетно-посадочной полосой вблизи ее окончания. Во время столкновения двигатели соприкоснулись с полосой и люки шасси оказались повреждены», — сообщили в OJK, передает РИА «Новости»

Затем самолет снова набрал высоту, и пилоты смогли его стабилизировать. После этого судно сделало разворот над аэропортом, однако впоследствии оба двигателя отключились. Пилот сигнализировал диспетчерам об экстренной посадке и получил разрешение.

Самолет совершил посадку, выехав на 15 метров в сторону от взлетно-посадочной полосы. В ходе приземления все шасси разбились. Инструктор и стажер получили небольшие травмы.