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Airbus чудом избежал катастрофы в Таллине
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Airbus чудом избежал катастрофы в Таллине 

Деловая газета «Взгляд» 14 марта 2018
В эстонском центре исследований в области безопасности (OJK) рассказали, что самолет Airbus A320, совершивший в феврале вынужденную посадку в Таллине, чудом избежал катастрофы.
28 февраля Airbus A320 компании SmartLynx Airlines, на борту которого были капитан-инструктор, второй пилот, четверо практикантов и инспектор департамента авиации, проводил тренировочные полеты. Самолет взлетел в Таллинском аэропорту для отработки конвейерных посадок.
«После успешного приближения к взлетно-посадочной полосе самолет не смог вновь набрать высоту. Самолет не реагировал на команды, потерял высоту и столкнулся с взлетно-посадочной полосой вблизи ее окончания. Во время столкновения двигатели соприкоснулись с полосой и люки шасси оказались повреждены», — сообщили в OJK, передает РИА «Новости».
Затем самолет снова набрал высоту, и пилоты смогли его стабилизировать. После этого судно сделало разворот над аэропортом, однако впоследствии оба двигателя отключились. Пилот сигнализировал диспетчерам об экстренной посадке и получил разрешение.
Самолет совершил посадку, выехав на 15 метров в сторону от взлетно-посадочной полосы. В ходе приземления все шасси разбились. Инструктор и стажер получили небольшие травмы.
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