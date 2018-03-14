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Дом, где живет полпред Бабич, горел сегодня в Нижнем Новгороде
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Дом, где живет полпред Бабич, горел сегодня в Нижнем Новгороде 

nn.ru 14 марта 2018
Фото: nn.ru
О происшествии сообщили NN.RU местные жители:
— Я столько пожарных не видела, — поделилась эмоциями местная жительница. — Машин 10 было.
Как уточнили в ГУ МЧС по Нижегородской области, произошел пожар в 18-этажном задании на 10 этаже — горел балкон. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.
Спасатели эвакуировали 15 человек, среди них — 5 детей. Пострадавших нет.
Причины возгорания сейчас устанавливаются.
О том, что в доме находится квартира полномочного представителя президента в ПФО Михаила Бабича, редакции сообщили трое местных жителей. Там часто видят и самого полпреда, и его автомобиль.
Ранее мы рассказывали о крупный пожар произошел в центре Нижнего Новгорода.
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