Дом, где живет полпред Бабич, горел сегодня в Нижнем Новгороде

О происшествии сообщили NN.RU местные жители:

— Я столько пожарных не видела, — поделилась эмоциями местная жительница. — Машин 10 было.

Как уточнили в ГУ МЧС по Нижегородской области, произошел пожар в 18-этажном задании на 10 этаже — горел балкон. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.

Спасатели эвакуировали 15 человек, среди них — 5 детей. Пострадавших нет.

Причины возгорания сейчас устанавливаются.

О том, что в доме находится квартира полномочного представителя президента в ПФО Михаила Бабича, редакции сообщили трое местных жителей. Там часто видят и самого полпреда, и его автомобиль.

Ранее мы рассказывали о крупный пожар произошел в центре Нижнего Новгорода.