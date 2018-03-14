В Братском водохранилище, куда зимой упал вертолет, продолжаются поиски пассажира

Как сообщает IrkutskMedia, дело о крушении вертолета «Еврокоптер АS-350», пока не закрыто. Так по заявлению прокуратуры, спасатели возобновили поиски пассажира, находившегося в момент аварии на борту транспортного средства. На данный момент следовали, завершили первый этап осмотра места катастрофы. В качестве основных версий крушения вертолета, сотрудники следственного комитета не исключают ошибку пилота, а также неблагоприятные погодные условия и техническую неисправность транспортного средства.

Напомним, что авиакатастрофа произошла в начале декабря прошлого года. Вертолет вылетел по маршруту Братск — поселок Чистый Братского района. На его борту находилось два человека, как выяснилось позже сотрудники местной лесозаготовительной организации. Однако пункт назначения вертолет не прибыл. С этого времени проводится поисково-спасательная операция. Ситуация осложнялась сильным ветром и снегом. Отмечается, что воздушное судно могло совершить экстренную посадку из-за технического сбоя. К тому же пилот вертолета мог не владеть навыками полетов в условиях таежной местности, а потому это могло повлиять на посадку воздушного судна на лед Братского водохранилища. В итоге 11 декабря обломки воздушного судна были обнаружены в 3,5 км от поселка Чистого на льду Кочегаринского залива реки Ангары. Тело пилота нашли спустя несколько дней на дне Братского водохранилища, а поиски пассажира до сих пор продолжаются. Следственными органами Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР по факту авиационной катастрофы вертолета было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Фото: siberian.mchs.ru.