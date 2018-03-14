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В 2018 году на КТЖ планируют отремонтировать 860 км железнодорожного полотна
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В 2018 году на КТЖ планируют отремонтировать 860 км железнодорожного полотна 

РЖД-Партнер 14 марта 2018
Фото: РЖД-Партнер
Так, на железнодорожном участке Туркестан — Шойтобе проведено первое технологическое окно по капитальному ремонту пути. Уложено 1,5 км рельсошпальной решетки. Как сообщают в АО «НК „Казакстан темiр жолы“, всего в марте планируется капитально отремонтировать 53,9 км пути, в II квартале — 444,6 км, в III квартале — 342,8, в IV квартале — 27,49 км. В целом в текущем году капитально будет отремонтировано 860 км железнодорожного полотна. Кроме того, в рамках летне-путевых работ на 2018 год будет проведен средний ремонт путей в объеме 100 км.
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