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Пожар в «Стройландии» в Оренбурге был выдуманным
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Пожар в «Стройландии» в Оренбурге был выдуманным 

ProOren 14 марта 2018
Фото: ProOren
Сегодня, 14 марта, в Оренбурге прошли учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения крупных пожаров. Местом предполагаемого пожара стало здание «Стройландии» на проезде Автоматики 28А, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области.
По замыслу спасателей, пожар произошел в складском помещении, площадь составила 1 500 кв.м. Ситуацией обеспокоились местные жители, которые увидели оцепленный магазин. К счастью, в реальности никакого происшествия не произошло, никто не пострадал.
К учениям привлекли 40 человек, двадцать единиц техники. Все цели и задачи, которые были поставлены, выполнены, отметили в пресс-службе спасателей.
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