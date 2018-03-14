Пожар в «Стройландии» в Оренбурге был выдуманным

Сегодня, 14 марта, в Оренбурге прошли учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения крупных пожаров. Местом предполагаемого пожара стало здание «Стройландии» на проезде Автоматики 28А, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области.

По замыслу спасателей, пожар произошел в складском помещении, площадь составила 1 500 кв.м. Ситуацией обеспокоились местные жители, которые увидели оцепленный магазин. К счастью, в реальности никакого происшествия не произошло, никто не пострадал.

К учениям привлекли 40 человек, двадцать единиц техники. Все цели и задачи, которые были поставлены, выполнены, отметили в пресс-службе спасателей.