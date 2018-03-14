Пожар на Балтийской улице в Петербурге потушили

В Северной столице потушен пожар, начавшийся в промзоне, передают «Невские новости».

Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщает о том, что информация о возгорании поступила к диспетчеру службы «01» сегодня, 14 марта 2014 года, в 10.15.

Пожар начался по адресу: Кировский район города на Неве, улица Балтийская, дом N 70.

Спасатели незамедлительно прибыли по вызову и констатировали, что в четырехэтажном, размером 20х15 квадратных метров офисном здании воспламенилась кровля. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

В 10:58 огонь локализовали.

В 11:27 пожар ликвидировали.

Информация о пострадавших в ходе инцидента не поступала.

МЧС направило на место ЧП семь единиц техники и 31 человека личного состава.