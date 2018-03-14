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Пожар на Балтийской улице в Петербурге потушили
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Пожар на Балтийской улице в Петербурге потушили 

Газета.Ru 14 марта 2018
Фото: Петербургский дневник
В Северной столице потушен пожар, начавшийся в промзоне, передают «Невские новости».
Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщает о том, что информация о возгорании поступила к диспетчеру службы «01» сегодня, 14 марта 2014 года, в 10.15.
Пожар начался по адресу: Кировский район города на Неве, улица Балтийская, дом N 70.
Спасатели незамедлительно прибыли по вызову и констатировали, что в четырехэтажном, размером 20х15 квадратных метров офисном здании воспламенилась кровля. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
В 10:58 огонь локализовали.
В 11:27 пожар ликвидировали.
Информация о пострадавших в ходе инцидента не поступала.
МЧС направило на место ЧП семь единиц техники и 31 человека личного состава.
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