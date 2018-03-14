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На Кубани пропала пятилетняя девочка
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На Кубани пропала пятилетняя девочка 

АиФ — Юг 14 марта 2018
Фото: АиФ – Юг
Девочка 2012 г.р. пропала в районе с. Бестужевка (Адлерский район г. Сочи). Родственники вели самостоятельный поиск в районе поселка с 18.00 до 22.00 вторника, после чего обратились в полицию. К спасателям информация поступила еще через 2,5 часа.
В 00.30 среды к месту происшествия были направлены три смены спасателей ЮРПСО МЧС России. На данный момент к поиску в горно-лесной местности привлечены 74 спасателя МЧС, в том числе, кинологические расчеты. Также группировка усилена сотрудниками службы Кубань-СПАС и службы спасения г. Сочи.
Поиски продолжаются.
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