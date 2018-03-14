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В Магнитогорске эвакуировали 30 человек из многоэтажки из-за пожара
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В Магнитогорске эвакуировали 30 человек из многоэтажки из-за пожара 

АиФ 14 марта 2018
Фото: АиФ
В ночь на 14 марта в 9-этажном доме на улице Советской в Магнитогорске случилось возгорание на лестничной клетке. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Возгорание было локализовано и ликвидировано на 8 этаже жилого года. Пожарные работали на объекте несколько часов.
В 00.47 14 марта 2018 года поступило сообщение о пожаре в кармане на лестничной клетке жилого дома в городе Магнитогорск. Пожар был ликвидирован в 04.30 (местн.) Из жилого дома было эвакуировано 30 человек, в том числе двое детей. В ликвидации пожара приняли участие 16 сотрудников МЧС, было задействовано 6 единиц техники», — пояснили в ведомстве.
Причиной пожара называется — неосторожное обращение с огнём. От возгорания пострадали входные двери и личные вещи жильцов. В больницу с ожогами рук был доставлен один из жителей.
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