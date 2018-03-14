В Магнитогорске эвакуировали 30 человек из многоэтажки из-за пожара

В ночь на 14 марта в 9-этажном доме на улице Советской в Магнитогорске случилось возгорание на лестничной клетке. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Возгорание было локализовано и ликвидировано на 8 этаже жилого года. Пожарные работали на объекте несколько часов.

В 00.47 14 марта 2018 года поступило сообщение о пожаре в кармане на лестничной клетке жилого дома в городе Магнитогорск. Пожар был ликвидирован в 04.30 (местн.) Из жилого дома было эвакуировано 30 человек, в том числе двое детей. В ликвидации пожара приняли участие 16 сотрудников МЧС , было задействовано 6 единиц техники», — пояснили в ведомстве.

Причиной пожара называется — неосторожное обращение с огнём. От возгорания пострадали входные двери и личные вещи жильцов. В больницу с ожогами рук был доставлен один из жителей.