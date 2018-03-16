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В Приморье загорелся частный дом
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В Приморье загорелся частный дом 

Primpress 16 марта 2018
Фото: Primpress
В поселке Пограничный на улице Уссурийская в вечернее время произошел пожар. Сигнал о возгорании поступил в пожарно-спасательную службу, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Первые расчеты огнеборцев прибыли на место пожара незамедлительно. В тушении веранды, крыши, кухни и комнаты были задействованы семь человек личного состава и две единицы техники.
В течение часа пожар был локализован и полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 20 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. Кроме того, рядом стоящие к пожару объекты остались невредимы.
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