В Приморье загорелся частный дом

В поселке Пограничный на улице Уссурийская в вечернее время произошел пожар. Сигнал о возгорании поступил в пожарно-спасательную службу, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю

Первые расчеты огнеборцев прибыли на место пожара незамедлительно. В тушении веранды, крыши, кухни и комнаты были задействованы семь человек личного состава и две единицы техники.

В течение часа пожар был локализован и полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 20 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. Кроме того, рядом стоящие к пожару объекты остались невредимы.