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Началось строительство высококлассной автодороги между городом Чамдо и самым высокогорным аэропортом Тибета Бамда
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Началось строительство высококлассной автодороги между городом Чамдо и самым высокогорным аэропортом Тибета Бамда 

ИА Синьхуа 14 марта 2018
Лхаса, 14 марта /Синьхуа/ — Началось строительство высококлассной автодороги, которая свяжет город Чамдо /Тибетский автономный район, Юго-Западный Китай/ с самым высокогорным аэропортом Тибета Бамда.
Аэропорт Бамда расположен на высоте 4334 м над уровнем моря. В настоящее время, чтобы добраться на автомобиле от аэропорта до города Чамдо, надо преодолеть по горному серпантину 120 с лишним км, на дорогу уходит больше двух часов. После того как новая дорога будет построена, время в пути сократится примерно вдвое, а движение по ней будет не таким опасным, как по серпантину.
Строительство новой дороги является технически сложным из-за рельефа местности и мерзлого грунта, сообщил главный инженер проекта Ян Юнпэн.
Первую очередь строительства — участок дороги от района Кажо до зоны экономического развития Цзяка протяженностью 26,9 км — планируется завершить за два года. Проектная скорость движения по дороге составит 80 км/ч. На ней планируется построить 21 особо крупный мост, 11 средних мостов, два туннеля, 11 больших мостов через реку. На мосты и туннели будет приходиться 70 процентов всей протяженности дороги.
В настоящее время в Тибете ведется строительство еще семи высококлассных автодорог. Общая протяженность дорог этой категории в автономном районе достигает уже 660 км. -0-
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