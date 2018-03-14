Началось строительство высококлассной автодороги между городом Чамдо и самым высокогорным аэропортом Тибета Бамда

Лхаса, 14 марта / Синьхуа / — Началось строительство высококлассной автодороги, которая свяжет город Чамдо /Тибетский автономный район, Юго-Западный Китай / с самым высокогорным аэропортом Тибета Бамда.

Аэропорт Бамда расположен на высоте 4334 м над уровнем моря. В настоящее время, чтобы добраться на автомобиле от аэропорта до города Чамдо, надо преодолеть по горному серпантину 120 с лишним км, на дорогу уходит больше двух часов. После того как новая дорога будет построена, время в пути сократится примерно вдвое, а движение по ней будет не таким опасным, как по серпантину.

Строительство новой дороги является технически сложным из-за рельефа местности и мерзлого грунта, сообщил главный инженер проекта Ян Юнпэн.

Первую очередь строительства — участок дороги от района Кажо до зоны экономического развития Цзяка протяженностью 26,9 км — планируется завершить за два года. Проектная скорость движения по дороге составит 80 км/ч. На ней планируется построить 21 особо крупный мост, 11 средних мостов, два туннеля, 11 больших мостов через реку. На мосты и туннели будет приходиться 70 процентов всей протяженности дороги.

В настоящее время в Тибете ведется строительство еще семи высококлассных автодорог. Общая протяженность дорог этой категории в автономном районе достигает уже 660 км. -0-