Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в Люберцах

Пожар удалось локализовать в 22:53 на площади 50 квадратных метров.

Спасатели потушили возгорание, произошедшее в городском округе Люберцы . По адресу: улица 8 марта, дом №47 случился пожар.

— В 23:28 ликвидировано открытое горение. Есть пострадавшие в результате происшествия, — информируют представители экстренного ведомства. В тушении пожара участвовали 19 человек от МЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из пожара на Кировороградской улице спасены два человека