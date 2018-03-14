Ещё
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в Люберцах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в Люберцах 

Вечерняя Москва 14 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Пожар удалось локализовать в 22:53 на площади 50 квадратных метров.
Спасатели потушили возгорание, произошедшее в городском округе Люберцы. По адресу: улица 8 марта, дом №47 случился пожар.
Про окончание спецоперации сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) по Подмосковью.
— В 23:28 ликвидировано открытое горение. Есть пострадавшие в результате происшествия, — информируют представители экстренного ведомства. В тушении пожара участвовали 19 человек от МЧС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Из пожара на Кировороградской улице спасены два человека
Вечерняя Москва: последние новости
При крушении легкомоторного самолета в Германии погибли два человека Американский истребитель потерпел крушение у побережья штата Флорида Более 20 тысяч человек эвакуировали в Италии после обнаружения авиабомбы времен войны
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе197
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури24
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе9
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской186
ЕС осудил строительство Крымского моста143
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение