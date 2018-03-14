Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в Люберцах 

Пожар удалось локализовать в 22:53 на площади 50 квадратных метров.
Спасатели потушили возгорание, произошедшее в городском округе Люберцы. По адресу: улица 8 марта, дом №47 случился пожар.
Про окончание спецоперации сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) по Подмосковью.
— В 23:28 ликвидировано открытое горение. Есть пострадавшие в результате происшествия, — информируют представители экстренного ведомства. В тушении пожара участвовали 19 человек от МЧС.
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