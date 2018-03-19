Более 20 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах 

Изменения в расписании рейсов произошли 19 марта.
Более 20 рейсов задерживается и отменяется в аэропортах Москвы. Такая информация появилась 19 марта.
По данным сервиса «Яндекс. Расписания», в Домодедово 13 рейсов задержано и два отменено. В столичном Шереметьево задерживается четыре авиарейса. Во Внуково три рейса задержано и один отменен.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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