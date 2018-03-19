Более 20 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах

Изменения в расписании рейсов произошли 19 марта. Более 20 рейсов задерживается и отменяется в аэропортах Москвы . Такая информация появилась 19 марта. По данным сервиса «Яндекс. Расписания», в Домодедово 13 рейсов задержано и два отменено. В столичном Шереметьево задерживается четыре авиарейса. Во Внуково три рейса задержано и один отменен. Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов: ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Пассажиры 25 рейсов не могут покинуть аэропорты Москвы 17 марта