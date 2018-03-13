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Пассажирский самолет авиакомпании Thai AirAsia совершил вынужденную посадку из-за неполадок в двигателе
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Пассажирский самолет авиакомпании Thai AirAsia совершил вынужденную посадку из-за неполадок в двигателе 

ИА Синьхуа 13 марта 2018
Бангкок, 13 марта /Синьхуа/ — Пассажирский самолет авиакомпании Thai AirAsia из-за неполадок в двигателе сегодня в полдень совершил вынужденную посадку в аэропорту Удонтхани на северо-востоке Таиланда. Все находившиеся на борту люди были благополучно эвакуированы. Об этом сообщили СМИ Таиланда.
Согласно сообщениям, данный рейс сегодня в первой половине дня вылетел из китайского Аомэня в таиландскую столицу Бангкок. В двигателе самолета возникла неполадка примерно через два часа после начала полета, когда самолет уже находился в воздушном пространстве Таиланда. Около 12:30 самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Удонтхани. Лайнер успешно приземлился, все находившиеся на его борту пассажиры и члены экипажа в количестве свыше 140 человек были благополучно эвакуированы. —0—
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