Пассажирский самолет авиакомпании Thai AirAsia совершил вынужденную посадку из-за неполадок в двигателе

Бангкок , 13 марта / Синьхуа / — Пассажирский самолет авиакомпании Thai AirAsia из-за неполадок в двигателе сегодня в полдень совершил вынужденную посадку в аэропорту Удонтхани на северо-востоке Таиланда . Все находившиеся на борту люди были благополучно эвакуированы. Об этом сообщили СМИ Таиланда.

Согласно сообщениям, данный рейс сегодня в первой половине дня вылетел из китайского Аомэня в таиландскую столицу Бангкок. В двигателе самолета возникла неполадка примерно через два часа после начала полета, когда самолет уже находился в воздушном пространстве Таиланда. Около 12:30 самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Удонтхани. Лайнер успешно приземлился, все находившиеся на его борту пассажиры и члены экипажа в количестве свыше 140 человек были благополучно эвакуированы. —0—