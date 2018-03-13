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В Канаде сильные снегопады нарушили авиасообщение
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В Канаде сильные снегопады нарушили авиасообщение 

Российская Газета 13 марта 2018
Сильный снегопад нарушил авиасообщение на востоке Канады, передает ТАСС.
Сотни рейсов в Новой Шотландии и Нью-Брансуике отменили из-за обильных осадков и сильного порывистого ветра. В атлантических провинциях страны выпало до 25 см снега — это почти половина месячной нормы. Местами зафиксирована скорость ветра до 30,5 м/с (почти 110 км/ч), высота волн на побережье приближается к 7 метрам, власти готовятся к возможному подтоплению территорий.
Есть вероятность, что погода нарушит и транспортное сообщение — власти готовы закрыть мост Конфедерации, который соединяет материк и Остров принца Эдуарда. Энергетики предупредили население о возможных перебоях.
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