В Канаде сильные снегопады нарушили авиасообщение

Сильный снегопад нарушил авиасообщение на востоке Канады , передает ТАСС

Сотни рейсов в Новой Шотландии и Нью-Брансуике отменили из-за обильных осадков и сильного порывистого ветра. В атлантических провинциях страны выпало до 25 см снега — это почти половина месячной нормы. Местами зафиксирована скорость ветра до 30,5 м/с (почти 110 км/ч), высота волн на побережье приближается к 7 метрам, власти готовятся к возможному подтоплению территорий.

Есть вероятность, что погода нарушит и транспортное сообщение — власти готовы закрыть мост Конфедерации, который соединяет материк и Остров принца Эдуарда. Энергетики предупредили население о возможных перебоях.