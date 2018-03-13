После взрыва газа в петербургской многоэтажке начался пожар 

В петербургской многоэтажке, где произошел взрыв газа, начался сильный пожар, сообщают Известия. Огонь вспыхнул в разрушенных квартирах примерно через час после взрыва.
Сотрудники МЧС при помощи автолестницы поднялись к месту возгорания, на уровень восьмого и девятого этажей, и локализовали пламя.
Всего на месте происшествия работают 86 человек личного состава МЧС и 15 единиц техники.
По словам очевидцев, при взрыве пострадали два человека. Один из них смог выйти из здания самостоятельно, другому понадобилась помощь.
Напомним, около 18.00 13 марта в доме № 219 на улице Народного Ополчения в Петербурге произошел взрыв газа. При этом несколько квартир многоэтажки обрушились: обломки упали на припаркованные автомобили.