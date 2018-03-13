Ещё
Один военнослужащий погиб, семь пострадали при пожаре на полигоне в Южной Украине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Один военнослужащий погиб, семь пострадали при пожаре на полигоне в Южной Украине 

ИА Синьхуа 13 марта 2018
Киев, 13 марта /Синьхуа/ — Один военнослужащий погиб, еще семеро получили ожоги разной степени тяжести в результате пожара на полигоне «Широкий лан», расположенном в Николаевской области на юге Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
Как стало известно, трагедия произошла сегодня около 4 часов утра по киевскому времени. Причиной пожара стало нарушение правил безопасности при использовании печки, вследствие чего загорелась одна из палаток, установленных на территории полигона.
Все пострадавшие были госпитализированы, их жизни ничто не угрожает.
По факту пожара и гибели военнослужащего начато расследование.
ИА Синьхуа: последние новости
В доме на юге Санкт-Петербурга произошел взрыв По меньшей мере шесть человек погибли при наводнении в Кении Срочно: На востоке Афганистана произошел взрыв, возможны жертвы
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе198
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури25
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе9
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской185
ЕС осудил строительство Крымского моста143
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение