Один военнослужащий погиб, семь пострадали при пожаре на полигоне в Южной Украине

Киев, 13 марта / Синьхуа / — Один военнослужащий погиб, еще семеро получили ожоги разной степени тяжести в результате пожара на полигоне «Широкий лан», расположенном в Николаевской области на юге Украины . Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Как стало известно, трагедия произошла сегодня около 4 часов утра по киевскому времени. Причиной пожара стало нарушение правил безопасности при использовании печки, вследствие чего загорелась одна из палаток, установленных на территории полигона.

Все пострадавшие были госпитализированы, их жизни ничто не угрожает.

По факту пожара и гибели военнослужащего начато расследование.