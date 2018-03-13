Из Липецка откроют авиаполёты в Турцию и Краснодар

Самсун ( С 3 апреля в Липецке откроют новый авиарейс в Краснодар Турция ), сообщается на сайте аэропорта.

Улететь на Черноморское побережье Турции липчане смогут два раза в неделю по вторникам и субботам через аэропорт Краснодара.

Из Липецка воздушное судно будет вылетать во вторник в 10.30 и в субботу в 9.45. Из Краснодара в Самсун по вторникам самолёты будут вылетать в 13.20, по субботам — в 12.40.

Обратно можно будет улететь из Турции во вторник в 15.05 и в субботу в 14.40, из Краснодара в Липецк полёты будут осуществляться во вторник в 17.25, в субботу — в 17.05.

Купить авиабилеты можно в кассе аэропорта, в агентстве воздушных сообщений и на сайте авиакомпании «РусЛайн».