Жильцов многоквартирного дома в Дзержинске эвакуировали из-за пожара

12 марта из многоквартирного дома в Дзержинске в связи с пожаром были эвакуированы десять человек. Одного мужчину с признаками отравления угарным газом доставили в больницу. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании в доме на улице Грибоедова поступило спасателем около 16 часов. Когда пожарные приехали к месту происшествия, в подъезде наблюдалось сильное задымление. Они вывели из дома 40-летнего мужчину, который отравился продуктами горения. Пострадавшего госпитализировали в центральную районную больницу. Остальные десять эвакуированных жильцов не пострадали. Комната, в которой произошло возгорание, обгорела на площади четыре квадратных метра.

Предварительной причиной пожара в ГУ МЧС называют неосторожность при курении.

Напомним, МЧС провело флешмоб по тушению пожара в Нижнем Новгороде.