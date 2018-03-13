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Жильцов многоквартирного дома в Дзержинске эвакуировали из-за пожара
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Жильцов многоквартирного дома в Дзержинске эвакуировали из-за пожара 

В городе N 13 марта 2018
Фото: В городе N
12 марта из многоквартирного дома в Дзержинске в связи с пожаром были эвакуированы десять человек. Одного мужчину с признаками отравления угарным газом доставили в больницу. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.
Сообщение о возгорании в доме на улице Грибоедова поступило спасателем около 16 часов. Когда пожарные приехали к месту происшествия, в подъезде наблюдалось сильное задымление. Они вывели из дома 40-летнего мужчину, который отравился продуктами горения. Пострадавшего госпитализировали в центральную районную больницу. Остальные десять эвакуированных жильцов не пострадали. Комната, в которой произошло возгорание, обгорела на площади четыре квадратных метра.
Предварительной причиной пожара в ГУ МЧС называют неосторожность при курении.
Напомним, МЧС провело флешмоб по тушению пожара в Нижнем Новгороде.
В городе N: последние новости
Пенсионерка погибла при пожаре в Володарском районе Пожар в многоэтажке на улице Белинского вспыхнул по вине неосторожного курильщика Никиту Михалкова доставили в больницу в Нижнем Новгороде
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