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На юге Йемена прогремел взрыв, есть жертвы
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На юге Йемена прогремел взрыв, есть жертвы 

Мир24 13 марта 2018
В южной столице Йемена, городе Аден, прогремел мощный взрыв. Об этом передает телеканал Sky News Arabia.
Как сообщается, заминированный автомобиль взорвался неподалеку от правительственных войск, расположенных в районе Эль-Мансура.
Число жертв и пострадавших в настоящее время уточняется. По данным AFP, в результате взрыва погибли не менее пяти человек.
В настоящее время ни одна из действующих в Йемене группировок пока не взяла не себя ответственность за произошедшее.
Напомним, в Йемене с 2014 года длится противостояние между хуситами и правительственными силами. Напряженная в стране ситуация привела к тому, что в регионе укрепились позиции многочисленных террористических группировок, в том числе запрещенных в России «Исламского государства», а также «Аль-Каиды на Аравийском полуострове».
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