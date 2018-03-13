На юге Йемена прогремел взрыв, есть жертвы

Как сообщается, заминированный автомобиль взорвался неподалеку от правительственных войск, расположенных в районе Эль-Мансура.

Число жертв и пострадавших в настоящее время уточняется. По данным AFP, в результате взрыва погибли не менее пяти человек.

В настоящее время ни одна из действующих в Йемене группировок пока не взяла не себя ответственность за произошедшее.

Напомним, в Йемене с 2014 года длится противостояние между хуситами и правительственными силами. Напряженная в стране ситуация привела к тому, что в регионе укрепились позиции многочисленных террористических группировок, в том числе запрещенных в России «Исламского государства», а также « Аль-Каиды на Аравийском полуострове».

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM