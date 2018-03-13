Два человека пострадали при взрыве газа в котельной в Подмосковье

"По предварительным данным, пострадали два человека", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что пострадавшие являются работниками котельной, их госпитализируют.

По уточненной информации, разрушение четвертого газового котла произошло при проведении пуско-наладочных работ. Пожара не последовало. «По предварительным данным, теплоснабжение потребителей не нарушено», — сообщили в экстренных службах.

Причиной случившегося, по одной из версий, могло стать нарушение техники безопасности.