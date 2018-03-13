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Два человека пострадали при взрыве газа в котельной в Подмосковье
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Два человека пострадали при взрыве газа в котельной в Подмосковье 

ТАСС 13 марта 2018
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Взрыв газовоздушной смеси произошел в котельной в городе Орехово-Зуево в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
"По предварительным данным, пострадали два человека", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что пострадавшие являются работниками котельной, их госпитализируют.
По уточненной информации, разрушение четвертого газового котла произошло при проведении пуско-наладочных работ. Пожара не последовало. «По предварительным данным, теплоснабжение потребителей не нарушено», — сообщили в экстренных службах.
Причиной случившегося, по одной из версий, могло стать нарушение техники безопасности.
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